Омский дептранспорта: дорожную разметку в дождь не наносят

В мэрии опровергли данные о том, что разметка городских магистралей производится в непогоду.

Вопросы к нанесению дорожной разметки на улице Конева возникли у горожан после того, как в соцсетях появилось видео жителя ближайшего дома. Автор видеоролика запечатлел зебру только на одной стороне дороги и предположил, что свежую разметку смыло дождём.

- Информация была представлена искажённая. Никто разметку в дождь не наносит. Более того, её невозможно смыть дождём, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

По словам чиновника, разметка на проезжей части улицы Конева наносилась в два этапа - сначала с одной стороны магистрали, потом с другой.

Вадим Кормилец добавил, что нанесение дорожной разметки будет проводиться до самой осени. График согласуется с планом ремонта городских магистралей и графиком финансирования. Всего на эти цели в текущем году будет выделено 9,5 млн руб.