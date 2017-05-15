Омич хочет получить с ТСЖ 180 тысяч рублей за разбитый Touareg

Сошедший с крыши снег повредил дорогую иномарку, причём стояла она на парковочном месте.

Центральный районный суд Омска рассматривает гражданское дело по иску омича к ТСЖ "Комфорт". Истец пытается взыскать с организации ущерб, причинённый его автомобилю.

В феврале 2017 года на его Volkswagen Touareg, припаркованный во дворе дома в отведённом для парковки месте, упал снег и лёд с крыши. На капоте остались вмятины, лобовое стекло пошло трещинами, есть трещины и на правой передней фаре, царапины на крыле.

- Данный факт зафиксирован сотрудниками полиции, составлен протокол осмотра места происшествия. В добровольном порядке ответчик отказался возмещать причинённый ущерб автомобилю, - пояснили в суде.

Ущерб по оценкам пострадавшего составил 179 тыс. руб. Почти 94 тыс. руб. он отдал за восстановление авто, утрата товарного вида составила 35,8 тыс. руб., ещё 15 тыс. руб. истец хочет получить в качестве морального вреда. Остальная сумма – судебные издержки, юридические услуги и услуги эксперта.

Дело пока находится на стадии судебного разбирательства.