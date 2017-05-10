Ремонт Юбилейного моста затягивается: городские и областные власти не могут договориться

Мэрия Омска не может начать ремонт Юбилейного моста из-за отсутствия финансирования из областной казны. Но в региональном правительстве считают, что администрация города сама виновата в затягивании сроков.

Начало ремонта одной из главных городских транспортных магистралей – Юбилейного моста было запланировано на август. Но, похоже, если срыв сроков и произойдет, то исключительно из-за того, что город и область попросту не смогут договориться. Напомним, региональным Министерством строительства разработана "дорожная карта" по ремонту Юбилейного моста. Стоимость работ составит 338 млн руб. Деньги пойдут несколькими траншами – 100 млн руб. в 2017 году и 238 млн руб. в 2018-м.

Как заявил сегодня на заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин, вопрос с финансированием ремонтных работ пока не решён.

- В городе денег нет, их должно выделить областное правительство, - пожаловался муниципальный чиновник.

Но, как выясняется, вопрос вовсе не в отсутствии финансирования. В чём именно пояснили ИА "Омск здесь" в региональном Минстрое.

- Для получения средств на ремонт Юбилейного моста администрация Омска должна представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектную документацию. В настоящее время такое заключение у мэрии отсутствует, - сообщают в главном строительном ведомстве региона.

Кроме того, в областном правительстве нашли альтернативный вариант финансирования работ.

- Чтобы не затягивать сроки, принято решение выделить городу субсидии из областного бюджета, в размере 100 млн. руб., на содержание дорог. В свою очередь администрация Омска, высвобождаемые собственные средства с содержания дорог перераспределит на ремонт моста. В настоящее время региональный Минстрой проводит отбор муниципальных образований, в рамках которого мэрия заявилась на получение 40 млн. руб. на содержание дорог. Оставшиеся 60 млн. руб. будут направлены в бюджет Омска в июле, - добавили в Минстрое.