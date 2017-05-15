В Омске очередная дыра в асфальте образовалась на улице Завертяева

Омичи пожаловались в соцсетях на яму в асфальте, составляющую в глубину полтора метра. Дыра появилась на одной из улиц в центре города.

Сегодня, 15 мая, в паблике "Омск ВК" очевидец опубликовал снимки большого провала, который образовался за несколько часов прямо на одной из улиц Центрального округа. Как пишет автор поста, яма, находящаяся на улице Завертяева, в глубину оказалась около полутора метров.

- Вы только посмотрите на слой! Где соблюдаемые госты? Где нормальная работа подрядчика? Я не вижу ни одной причины считать, что здесь работали люди хотя бы со специальным образованием. Раньше реагировал на это с юмором. Но чем больше вижу вот такие результаты интеллектуальной мысли - становится не до смеха, - написал автор поста Виктор Алпеев.

Пользователи соцсети возмущаются, поскольку дыра в асфальте образовалась на тротуаре, по которому не ездят большегрузы, а ходят люди с детьми. Омичи уверены, что дело не в большой нагрузке на асфальт, а в некачественной работе подрядчика.

Напомним, на прошлой неделе также образовался провал на улице Пушкина. За день яма стала огромной, поэтому дорогу пришлось перекрыть.

Фото: "Омск ВК"