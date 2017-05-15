В Омск идёт похолодание

Сегодня, 15 мая, по данным Обь-Иртышского УГМС прохождение холодных фронтов вызовет постепенное понижение температуры воздуха. В отдельных районах возможны осадки и сильный порывистый ветер. По данным открытых интернет-источников, уже сегодня ночью похолодает до +6, при прояснении до -3, днём воздух не прогреется выше +10 градусов.
Как сообщают синоптики, на этой неделе температура воздуха в регионе ожидается ниже климатической нормы на 2-4°. Температура воздуха начнёт повышаться к концу недели. В субботу, 20 мая, будет солнечная погода и температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Что-то в этом году тепло к нам не спешит. То снег, то дождь. У природы, конечно, нет плохой погоды, но что-то с нашим климатом явно не в порядке.
Да, к сожалению, погодка в этом мае не очень радует нас теплыми деньками.
Похолодание ладно, а вот заморозка нам не надо категорически. Пора уже лету полностью вступать в свои права.