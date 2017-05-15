В Омск идёт похолодание
Общество  •  15 мая 2017, 08:41, последнее обновление 15 мая 2017, 09:40  •  печать

В Омск идёт похолодание

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В ночное время температура воздуха может опускаться ниже нуля градусов.

Сегодня, 15 мая, по данным Обь-Иртышского УГМС прохождение холодных фронтов вызовет постепенное понижение температуры воздуха. В отдельных районах возможны осадки и сильный порывистый ветер. По данным открытых интернет-источников, уже сегодня ночью похолодает до +6, при прояснении до -3, днём воздух не прогреется выше +10 градусов.

Как сообщают синоптики, на этой неделе температура воздуха в регионе ожидается ниже климатической нормы на 2-4°. Температура воздуха начнёт повышаться к концу недели. В субботу, 20 мая, будет солнечная погода и температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Теги  •  #погода #похолодание #прогноз

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Комментарии
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Анна Орлова  •  15 мая 2017, 11:07

Что-то в этом году тепло к нам не спешит. То снег, то дождь. У природы, конечно, нет плохой погоды, но что-то с нашим климатом явно не в порядке.

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Анна Мишина  •  15 мая 2017, 09:31

Да, к сожалению, погодка в этом мае не очень радует нас теплыми деньками.

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Евгений Ронин  •  15 мая 2017, 09:03

Похолодание ладно, а вот заморозка нам не надо категорически. Пора уже лету полностью вступать в свои права.

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