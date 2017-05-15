В Омск идёт похолодание

В ночное время температура воздуха может опускаться ниже нуля градусов.

Сегодня, 15 мая, по данным Обь-Иртышского УГМС прохождение холодных фронтов вызовет постепенное понижение температуры воздуха. В отдельных районах возможны осадки и сильный порывистый ветер. По данным открытых интернет-источников, уже сегодня ночью похолодает до +6, при прояснении до -3, днём воздух не прогреется выше +10 градусов.

Как сообщают синоптики, на этой неделе температура воздуха в регионе ожидается ниже климатической нормы на 2-4°. Температура воздуха начнёт повышаться к концу недели. В субботу, 20 мая, будет солнечная погода и температура воздуха поднимется до +20 градусов.