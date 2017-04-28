В Омской области прошёл крестный ход против паводка и грызунов

В подтопленном талыми водами селе Большие Уки прошёл крестный ход, призванный также избавить людей от нашествия грызунов. Как сообщает сайт Тарской епархии, 26 апреля прихожане Христо-Рождественского храма "ходили испросить Божией помощи, чтобы стихия не нанесла урон жителям села и района".

Крестный ход разделился на две части. Прихожане двигались по реке на лодках с иконой Казанской Божией Матери. Остальные участники с чудотворной иконой Божией Матери - Абалацкой (Знамение) с песнопениями и молитвами двинулись пешком из поселка Аёв по Ильинке к местному храму. Крестный ход соединился около храма с молитвой Заклинания святому мученику Трифону. Верующие молились об избежании бедствия.