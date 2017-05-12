Мэрия рассказала, что моет омские дороги в 4 часа утра

Омские дорожники ежедневно занимаются уборкой городских дорог. Магистрали моют поливальные машины, чистят тракторными щётками, пылесосят современными вакуумными пылесосами.

"Сначала идёт прометание: грязь и мелкий мусор перемещают от оси дороги к прибордюрной части, - объяснил исполняющий обязанности заместителя директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Алесюк. - Затем уборочные машины собирают всё это. И только потом приступаем непосредственно к мытью дорог. В Омске оно начинается около четырёх часов утра. В первую очередь работы ведутся на центральных магистралях с интенсивным движением. Поливальные машины работают и в дневное время: благодаря специальному навесному оборудованию их используют при помывке ограждений, расположенных вдоль дорог".

При уборке улиц ежедневно используется 50 единиц техники. Кроме того, недавно дорожники получили новую технику - пять пылесосов. Отметим, что, по информации департамента городского хозяйства мэрии, с начала весеннего сезона в Омске убрали с дорог более 16 тыс. кубометров грязи, мусора и пыли, а также вымыли около 47 тыс. погонных метров дорожных ограждений.

Фото: пресс-служба администрации Омска