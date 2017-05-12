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Омичей просят активнее жаловаться на плохой ремонт дорог
Общество  •  12 мая 2017, 10:06, последнее обновление 12 мая 2017, 10:33  •  печать

Омичей просят активнее жаловаться на плохой ремонт дорог

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В Омской области введён "народный контроль" для оценки состояния дорог, которые были отремонтированы в 2016 году. Теперь омичи могут сообщать обо всех дефектах через сайт Минстроя.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало приёмную, через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог. При обнаружении дефекта дорожного полотна необходимо отправить письмо через раздел "Электронная приёмная" на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В обращении нужно указать выявленные недостатки, адрес и приложить фотографию участка данной дороги.

Специальная комиссия уже провела обследование автомобильных дорог, отремонтированных в 2016 году. По итогам проверки составлен план мероприятий, в который вошли 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 28 омских улиц. В соответствии с контрактами, подрядчик даёт гарантию четыре года на эксплуатацию отремонтированных дорожных объектов. Выявленные дефекты он обязан устранить за свой счёт. 

- Обратная связь с гражданами позволит усилить контроль за качеством ремонта, оперативно устранять выявленные дефекты, а также учитывать мнение каждого омича, - говорит начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

Теги  •  #дороги #массовые жалобы #Минстрой #разбитые дороги #ремонт

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Комментарии
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Денис Степанов  •  12 мая 2017, 11:41

Привлечение общественности – очередной пиар ход от заинтересованных лиц. Не надо общественность, не надо даже давать реальные сроки, а надо такие штрафы выписывать, чтобы компании-жулики банкротились.

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