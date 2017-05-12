Омичей просят активнее жаловаться на плохой ремонт дорог

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало приёмную, через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог. При обнаружении дефекта дорожного полотна необходимо отправить письмо через раздел "Электронная приёмная" на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В обращении нужно указать выявленные недостатки, адрес и приложить фотографию участка данной дороги.
Специальная комиссия уже провела обследование автомобильных дорог, отремонтированных в 2016 году. По итогам проверки составлен план мероприятий, в который вошли 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 28 омских улиц. В соответствии с контрактами, подрядчик даёт гарантию четыре года на эксплуатацию отремонтированных дорожных объектов. Выявленные дефекты он обязан устранить за свой счёт.
- Обратная связь с гражданами позволит усилить контроль за качеством ремонта, оперативно устранять выявленные дефекты, а также учитывать мнение каждого омича, - говорит начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.
Привлечение общественности – очередной пиар ход от заинтересованных лиц. Не надо общественность, не надо даже давать реальные сроки, а надо такие штрафы выписывать, чтобы компании-жулики банкротились.