Омичей просят активнее жаловаться на плохой ремонт дорог

В Омской области введён "народный контроль" для оценки состояния дорог, которые были отремонтированы в 2016 году. Теперь омичи могут сообщать обо всех дефектах через сайт Минстроя.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области организовало приёмную, через которую жители региона могут сообщить о выявленных нарушениях при ремонте дорог. При обнаружении дефекта дорожного полотна необходимо отправить письмо через раздел "Электронная приёмная" на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В обращении нужно указать выявленные недостатки, адрес и приложить фотографию участка данной дороги.

Специальная комиссия уже провела обследование автомобильных дорог, отремонтированных в 2016 году. По итогам проверки составлен план мероприятий, в который вошли 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 28 омских улиц. В соответствии с контрактами, подрядчик даёт гарантию четыре года на эксплуатацию отремонтированных дорожных объектов. Выявленные дефекты он обязан устранить за свой счёт.

- Обратная связь с гражданами позволит усилить контроль за качеством ремонта, оперативно устранять выявленные дефекты, а также учитывать мнение каждого омича, - говорит начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.