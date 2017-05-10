Омский таксист взял с ветеранов 1500 рублей за короткую поездку

"Бомбила" решил в День Победы нажиться на ветеранах, приехавших в наш город погостить.

Вопиющий случай произошёл накануне, 9 мая, в Омске. В то время, пока жители всей страны отдавали почести ветеранам Великой Отечественной войны, один из нелегальных таксистов решил обмануть пожилых людей, прилетевших в Омск. Как сообщают в социальных сетях сотрудники гостиницы, в которой остановились ветераны, за поездку из аэропорта до улицы Фрунзе "бомбила" взял с гостей нашего города 1500 руб.

- Вчера ветераны труда к нам приехали на проживание на трое суток, - рассказала "Омск Здесь" администратор гостиницы. - Зашли расстроенные. Сказали, что не ожидали, что за такое короткое расстояние с них возьмут такую сумму денег. Мы в итоге им предоставили некоторые услуги совершенно бесплатно. И пообещали, что обратная поездка в аэропорт будет за наш счёт.

Согласно сервису онлайн-заказов одной из омских таксомоторных компаний, поездка по такому маршруту должна обойтись максимум в 180 руб.