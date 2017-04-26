В Омской области 82-летняя ветеран труда добилась возмещения денег, потраченных на капремонт

В Омской области по иску прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления возместить ветерану труда денежные средства, потраченные на ремонт муниципального жилья

Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку соблюдения прав местной жительницы, являющейся ветераном труда. В ноябре 2015 года 82-летней пенсионерке, нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставили жильё в посёлке Боевой Исилькульского района Омской области на основании договора социального найма.

Однако в помещении было невозможно жить: отсутствовало водоотведение, электроосвещение, водо- и газоснабжение. Кроме того, акт приёма-передачи жилого помещения не составлялся, квартира была передана с частичным благоустройством и без сантехники.

Орган местного самоуправления предоставил престарелой женщине нежилое помещение, в котором ей пришлось самостоятельно делать ремонт, проводить канализацию и водопровод, а также устанавливать сантехнику. При этом все эти работы относятся к капитальному ремонту и должны были выполняться за счёт средств муниципалитета.

Пенсионерка неоднократно обращалась в администрацию Исилькульского района с заявлением о возмещении затраченных средств на проведение капремонта, но всё было безрезультатно. Исилькульский межрайонный прокурор Омской области внёс представление главе района, однако нарушения так и не были устранены.

В итоге прокуратура направила в суд иск о возмещении более 80 тыс. руб. пенсионерке. Выплачивать деньги будет районная администрация. Исилькульский городской суд Омской области удовлетворил требования в полном объёме.