В Омской области 82-летняя ветеран труда добилась возмещения денег, потраченных на капремонт

Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку соблюдения прав местной жительницы, являющейся ветераном труда. В ноябре 2015 года 82-летней пенсионерке, нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставили жильё в посёлке Боевой Исилькульского района Омской области на основании договора социального найма.
Однако в помещении было невозможно жить: отсутствовало водоотведение, электроосвещение, водо- и газоснабжение. Кроме того, акт приёма-передачи жилого помещения не составлялся, квартира была передана с частичным благоустройством и без сантехники.
Орган местного самоуправления предоставил престарелой женщине нежилое помещение, в котором ей пришлось самостоятельно делать ремонт, проводить канализацию и водопровод, а также устанавливать сантехнику. При этом все эти работы относятся к капитальному ремонту и должны были выполняться за счёт средств муниципалитета.
Пенсионерка неоднократно обращалась в администрацию Исилькульского района с заявлением о возмещении затраченных средств на проведение капремонта, но всё было безрезультатно. Исилькульский межрайонный прокурор Омской области внёс представление главе района, однако нарушения так и не были устранены.
В итоге прокуратура направила в суд иск о возмещении более 80 тыс. руб. пенсионерке. Выплачивать деньги будет районная администрация. Исилькульский городской суд Омской области удовлетворил требования в полном объёме.