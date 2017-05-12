Жара в Омской области сменится похолоданием с заморозками

Сегодня, 12 мая, в регионе ожидается до +30 градусов, пройдут дожди с грозами. В последующие дни в связи с прохождением холодных фронтов температура воздуха будет постепенно падать. В выходные по ночам возможны заморозки ниже нуля градусов, а к понедельнику средняя температура по Омской области составит всего +11...+16°C, будет ветрено, пройдут дожди.

Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градуса, местами вероятны осадки. С 19 мая температура воздуха начнёт повышаться, - прокомментировала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Светлана Курицына.

Согласно долгосрочному прогнозу, к пятнице в Омске потеплеет до +18 градусов.