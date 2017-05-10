В Омской области дует один из самых сильных ветров в стране

На праздничных выходных в Омске был зафиксирован один из самых сильных ветров в России, скорость которого достигала 21 метра в секунду.

Как сообщили в центре Фобос, в некоторых регионах России в минувшие праздничные дни наблюдались неблагоприятные погодные явления. К территориям с сильным ветром были отнесены также расположенные в Омской области города Тюкалинск и Исилькуль. Здесь была зафиксирована скорость ветра в 21 м/c и 20 м/c соответственно. В социальных сетях омичи опубликовали фотографии последствий разгула стихии.

По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, такая сухая и ветреная погода стала поводом для введения высокого уровня пожарной опасности в восьми районах региона: Русско-Полянском, Одесском, Черлакском, Полтавском, Павлоградском, Шербакульском, Калачинском, Оконешниковском.

Добавим, что сильный ветер в регионе сохранится и на этой неделе, также пройдут дожди.