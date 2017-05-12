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Омские перевозчики "теряют" документы, чтобы нелегально получить карты на несколько машин
Общество  •  12 мая 2017, 12:50, последнее обновление 12 мая 2017, 13:23  •  печать

Омские перевозчики "теряют" документы, чтобы нелегально получить карты на несколько машин

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Предприниматели находят новые способы обойти запреты и продолжить работу.

Областное министерство промышленности, ГИБДД и УГАДН продолжают ежедневные рейды, в ходе которых ловят нелегальных маршрутчиков. Проверяют всё - от  маршрутных карт до долгов по штрафам и алиментам. Особенное внимание обращают на модификации транспортных средств: стандартные "Газели" на 13 посадочных мест переделывают в микроавтобусы на 8 мест и оформляют их как такси. При этом отказать перевозчикам в выдаче разрешения чиновники не могут, так как подача заявления на переделку автомобиля носит заявительный характер.

Документы готовы, вопрос в ГАИ. Как много людей переходит на такой режим? Насколько мне известно, полгорода, - рассказал один из водителей телеканалу "Продвижение".

Контролирующие органы начали применять в отношении нелегальных перевозчиков арест транспортного средства, так как штрафы уже не действуют. На данный момент на штрафстоянках находятся пять "Газелей". 

Предприниматели нашли ещё одну лазейку. Они обращаются в мэрию с просьбой выдать новую маршрутную карту взамен прежней, которую якобы потеряли. В итоге у одного перевозчика может накопиться несколько одинаковых маршрутных карт, по которым в рейс отправляются дополнительные автомобили. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #министерство промышленности #общественный транспорт #пассажироперевозки

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