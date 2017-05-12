Омские перевозчики "теряют" документы, чтобы нелегально получить карты на несколько машин

Областное министерство промышленности, ГИБДД и УГАДН продолжают ежедневные рейды, в ходе которых ловят нелегальных маршрутчиков. Проверяют всё - от маршрутных карт до долгов по штрафам и алиментам. Особенное внимание обращают на модификации транспортных средств: стандартные "Газели" на 13 посадочных мест переделывают в микроавтобусы на 8 мест и оформляют их как такси. При этом отказать перевозчикам в выдаче разрешения чиновники не могут, так как подача заявления на переделку автомобиля носит заявительный характер.

Документы готовы, вопрос в ГАИ. Как много людей переходит на такой режим? Насколько мне известно, полгорода, - рассказал один из водителей телеканалу "Продвижение".

Контролирующие органы начали применять в отношении нелегальных перевозчиков арест транспортного средства, так как штрафы уже не действуют. На данный момент на штрафстоянках находятся пять "Газелей".

Предприниматели нашли ещё одну лазейку. Они обращаются в мэрию с просьбой выдать новую маршрутную карту взамен прежней, которую якобы потеряли. В итоге у одного перевозчика может накопиться несколько одинаковых маршрутных карт, по которым в рейс отправляются дополнительные автомобили.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".