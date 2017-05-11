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Омск рассчитывает на ещё десять московских трамваев
Общество  •  11 мая 2017, 16:59, последнее обновление 11 мая 2017, 17:11  •  печать

Омск рассчитывает на ещё десять московских трамваев

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Муниципалитет направил письмо в правительство Москвы с просьбой выделить десять единиц списанного электротранспорта.

В этом году Омск может получить 10 трамваев, которые пока ещё курсируют в столице, но в ближайшее время будут списаны. Об этом сегодня рассказал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко в эфире радио ГТРК "Иртыш". По словам руководителя, в Москве уже прошли переговоры по данному вопросу, а в правительство столицы направлено письмо за подписью омского губернатора Виктора Назарова.

О том, что Омск может получить ещё одну партию списанного столичного транспорта, рассказывал директор МП "Электрический транспорт" Сергей Ткалун в прошлом декабре, когда в город приехали первые пять бесплатных трамваев из Москвы. Их возраст составляет примерно 20 лет, в то время как омским вагонам минимум по 30 лет.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #Москва #трамвай

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