Омск рассчитывает на ещё десять московских трамваев

В этом году Омск может получить 10 трамваев, которые пока ещё курсируют в столице, но в ближайшее время будут списаны. Об этом сегодня рассказал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко в эфире радио ГТРК "Иртыш". По словам руководителя, в Москве уже прошли переговоры по данному вопросу, а в правительство столицы направлено письмо за подписью омского губернатора Виктора Назарова.

О том, что Омск может получить ещё одну партию списанного столичного транспорта, рассказывал директор МП "Электрический транспорт" Сергей Ткалун в прошлом декабре, когда в город приехали первые пять бесплатных трамваев из Москвы. Их возраст составляет примерно 20 лет, в то время как омским вагонам минимум по 30 лет.