У нелегальных омских перевозчиков будут отбирать транспорт

Газелистов, нелегально работающих на маршрутах между населёнными пунктами области, будут лишать автотранспорта. Один такой пример в регионе уже есть.

Региональный Минпром ужесточает борьбу с нелегалами на рынке регулярных перевозок. К предпринимателям, работающим на пригородных и межмуниципальных маршрутах без разрешительных документов, будет применяться новая мера - наложение ареста на транспортное средство.

Механизм такого наказания уже испытан. В ходе рейда был остановлен водитель ГАЗ-32212, который вёз семерых пассажиров из Омска в Любино. На нелегала завели дело об административном правонарушении, а "Газель" арестовали. В Минпроме полагают, что такая мера поможет перевести ситуацию в сфере пассажирских перевозок в цивилизованное русло.

Не стоит доверяться нелегалам и пользоваться услугами газелей-такси, а также микроавтобусов без номера и названия маршрута. Их в любой момент могут остановить сотрудники ГИБДД. В результате вместо гарантированной доставки до пункта назначения пассажиры могут потерять время, а ещё и подвергают себя опасности, - комментирует руководитель департамента транспорта Минпрома Омской области Алексей Лазуткин.

Добавим, что контроль пассажироперевозок с 1 мая ужесточился и в областном центре. Теперь в ежедневных рейдах сотрудников УГАДН и ГИБДД участвуют приставы. Автомобили они не арестовывают, но изымают транспортные карты, признанные судом недействительными, а также проверяют водителей на наличие долгов по налоговым платежам, неоплаченным штрафам и алиментам.