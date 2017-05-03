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У нелегальных омских перевозчиков будут отбирать транспорт
Экономика  •   3 мая 2017, 11:37, последнее обновление 3 мая 2017, 11:37  •  печать

У нелегальных омских перевозчиков будут отбирать транспорт

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Газелистов, нелегально работающих на маршрутах между населёнными пунктами области, будут лишать автотранспорта. Один такой пример в регионе уже есть.

Региональный Минпром ужесточает борьбу с нелегалами на рынке регулярных перевозок. К предпринимателям, работающим на пригородных и межмуниципальных маршрутах без разрешительных документов, будет применяться новая мера - наложение ареста на транспортное средство.

Механизм такого наказания уже испытан. В ходе рейда был остановлен водитель ГАЗ-32212, который вёз семерых пассажиров из Омска в Любино. На нелегала завели дело об административном правонарушении, а "Газель" арестовали. В Минпроме полагают, что такая мера поможет перевести ситуацию в сфере пассажирских перевозок в цивилизованное русло.

Не стоит доверяться нелегалам и пользоваться услугами газелей-такси, а также микроавтобусов без номера и названия маршрута. Их в любой момент могут остановить сотрудники ГИБДД. В результате вместо гарантированной доставки до пункта назначения пассажиры могут потерять время, а ещё и подвергают себя опасности, - комментирует руководитель департамента транспорта Минпрома Омской области Алексей Лазуткин.

Добавим, что контроль пассажироперевозок с 1 мая ужесточился и в областном центре. Теперь в ежедневных рейдах сотрудников УГАДН и ГИБДД участвуют приставы. Автомобили они не арестовывают, но изымают транспортные карты, признанные судом недействительными, а также проверяют водителей на наличие долгов по налоговым платежам, неоплаченным штрафам и алиментам.

Теги  •  #арест #маршрутка #министерство промышленности #общественный транспорт #пассажироперевозки

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Комментарии
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Алина Павлова  •  3 мая 2017, 15:29

Я думаю это правильно лишать автотранспорт нелегальных водил и проблем потом будет меньше

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Евгений Янушкевич  •  3 мая 2017, 13:07

Что то мне подсказывает, что это делают не в заботу о пассажирах, а в попытках легализовать перевозчиков и собрать побольше налогов.

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Игорь Х  •  3 мая 2017, 13:44

Беда в том, что никто не заинтересован в прозрачной и не слишком дорогой легализации перевозчиков.

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Виктор Вайз  •  3 мая 2017, 12:03

И это правильно! - ведь в случае аварии с "нелегалом" пострадавшие пассажиры не получат никакой компенсации в виде страховки, которая полагается при проезде на лицензированном транспорте.

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