Омская прокуратура начала проверку детского сада с кусающейся нянечкой

Родители, чьи дети ходят в один из детских садиков Омска, обратились жалобой в правоохранительные органы. Прокуратура Омской области и Следственный комитет проводят проверки.

Вчера, 10 мая, в паблике "ЧП Омск" омичка опубликовала пост, в котором написала, что её ребенка и детей знакомых избивает подушкой, душит и кусает одна из нянечек в одном из детских садов Ленинского округа. Автор поста объяснила, что она вместе с другими родителями написала коллективное заявление в Следственный комитет РФ по Омской области.

Сегодня прокуратура Омской области, а также Следственный комитет начали проверку сведений, опубликованных в соцсетях и СМИ, связанных с нянечкой. По её результатам будет дана оценка безопасности пребывания детей в детсаде, а также приняты меры при наличии оснований.