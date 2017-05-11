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Омская прокуратура начала проверку детского сада с кусающейся нянечкой
Общество  •  11 мая 2017, 11:03, последнее обновление 11 мая 2017, 11:40  •  печать

Омская прокуратура начала проверку детского сада с кусающейся нянечкой

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Родители, чьи дети ходят в один из детских садиков Омска, обратились жалобой в правоохранительные органы. Прокуратура Омской области и Следственный комитет проводят проверки.

Вчера, 10 мая, в паблике "ЧП Омск" омичка опубликовала пост, в котором написала, что её ребенка и детей знакомых избивает подушкой, душит и кусает одна из нянечек в одном из детских садов Ленинского округа. Автор поста объяснила, что она вместе с другими родителями написала коллективное заявление в Следственный комитет РФ по Омской области.

Сегодня прокуратура Омской области, а также Следственный комитет начали проверку сведений, опубликованных в соцсетях и СМИ, связанных с нянечкой. По её результатам будет дана оценка безопасности пребывания детей в детсаде, а также приняты меры при наличии оснований.

Теги  •  #детский сад #насилие #няня #прокуратура

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Комментарии
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Виктор Монин  •  11 мая 2017, 12:03

Ничего себе нянечка! Надо было по-тихому поставить скрытую камеру и все стало бы ясно.

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