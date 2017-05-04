В Омске уволили директора детского сада, где нянечку ударило током

Как стало известно "Омск Здесь", в конце апреля Ирину Ересько уволили с поста руководителя детского сада № 44, где произошло несколько вопиющих случаев.

- Ирина Николаевна с прошлой пятницы у нас не работает. Сейчас руководителем садика является Юрий Николаевич Мосин, - рассказали "Омск Здесь" в детском саду.

В департаменте образования администрации города получить оперативный комментарий не удалось. Ответственный за связи со СМИ специалист ведомства, несмотря на разгар рабочего дня, к телефону подойти не смог. Начальник отдела дошкольного образования заявила корреспонденту "Омск Здесь", что не уполномочена давать комментарии СМИ.

Напомним, в прошлом месяце в детском саду № 44 произошло сразу несколько ЧП (одно из них официально пока не подтвердили). Так, одна из нянечек попала в больницу после того, как её ударил током неисправный водонагреватель. Чуть позже в социальных сетях мать одного из воспитанников детского сада рассказала о том, что во время обеда в тарелках были обнаружены кусок верёвки, целлофан и червяк. В итоге омичи написали жалобу в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора.