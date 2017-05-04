Фестиваль 1200x90
В Омске уволили директора детского сада, где нянечку ударило током
Общество  •   4 мая 2017, 15:22, последнее обновление 4 мая 2017, 15:33  •  печать

В Омске уволили директора детского сада, где нянечку ударило током

Автор:

Департамент образования администрации города решил уволить директора детского сада Ирину Ересько после разразившегося скандала.

Как стало известно "Омск Здесь", в конце апреля Ирину Ересько уволили с поста руководителя детского сада № 44, где произошло несколько вопиющих случаев.

- Ирина Николаевна с прошлой пятницы у нас не работает. Сейчас руководителем садика является Юрий Николаевич Мосин, - рассказали "Омск Здесь" в детском саду.

В департаменте образования администрации города получить оперативный комментарий не удалось. Ответственный за связи со СМИ специалист ведомства, несмотря на разгар рабочего дня, к телефону подойти не смог. Начальник отдела дошкольного образования заявила корреспонденту "Омск Здесь", что не уполномочена давать комментарии СМИ.

Напомним, в прошлом месяце в детском саду № 44 произошло сразу несколько ЧП (одно из них официально пока не подтвердили). Так, одна из нянечек попала в больницу после того, как её ударил током неисправный водонагреватель. Чуть позже в социальных сетях мать одного из воспитанников детского сада рассказала о том, что во время обеда в тарелках были обнаружены кусок верёвки, целлофан и червяк. В итоге омичи написали жалобу в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора.

Теги  •  #департамент образования #детский сад #директор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
У омича украли 150 тысяч рублей, подменив их на листы бумаги  •  сегодня, 17:56
Руководитель омской компании не платил зарплату 97 сотрудникам  •  сегодня, 16:03  •   1
Омичка, сбитая при ДТП на улице Ленина, скончалась по пути в больницу  •  сегодня, 15:42  •   1
Омский губернатор уволил Станислава Гребенщикова  •  сегодня, 15:36
В Омске задержали двух мужчин, продававших через интернет несуществующие товары  •  сегодня, 14:36  •   2
В центре Омска перевернувшаяся иномарка сбила пешехода  •  сегодня, 12:54  •   1  •    •  
Еще новости
Дача весна 240Х400