В Омске в четвёртый раз попытались возродить город-сад
Общество  •  28 апреля 2017, 16:36  •  печать

В Омске в четвёртый раз попытались возродить город-сад

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В региональной столице в четвёртый раз стартовала акция "Возродим город-сад!".

Омский и Называевский лесхозы за один день реализовали 10 тыс. саженцев сосны по символической цене в 10 рублей за штуку в рамках ежегодной акции "Возродим город-сад!". На площадках у Торгового центра и "Континента" омичи охотно разбирали саженцы для посадки во дворах и на дачных участках.

Высадить сосенки нужно в максимально короткие сроки после приобретения на хорошо освещённом месте, - посоветовала специалист главного управления лесного хозяйства Омской области Жанна Жумабаева. - При посадке нельзя загибать корни, поэтому ямка должна быть достаточно глубокой - до 60 см. Саженец нуждается в регулярном поливе. Ствол следует подвязывать к колышкам, а лунку - рыхлить и присыпать мульчей.

Всем покупателям саженцев выдавались памятки о правилах выращивания 5-7-летних сосен. Массовая посадка деревьев пройдёт 29 апреля в рамках Экологического субботника. Продажа саженцев продолжится 29 апреля и 5-6 мая. В планах реализация трёх тысяч саженцев шестилетней сосны на Левобережном рынке. Вырученные средства пойдут на приобретение семян деревьев, проведение лесовосстановительных работ и формирование зелёного пояса города.

Теги  •  #город-сад #сосна

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