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Мэрия купит более трёх тонн семян газонной травы для озеленения города
Общество  •  10 мая 2017, 10:26, последнее обновление 10 мая 2017, 10:26  •  печать

Мэрия купит более трёх тонн семян газонной травы для озеленения города

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги на покупку семян газонной травы на сумму более чем 700 тыс. руб.

БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" объявило торги на приобретение 3300 кг семян газонной травы. На эти цели выделено более 700 тыс. руб. из городского бюджета.

Такое количество семян необходимо для проведения плановых мероприятий по озеленению Омска: их используют при подготовке и оформлении окружных и городских выставок зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора" и других территорий ко Дню города.

Газоны укрепляют почву, корневую систему растений, обладают свойством накопления вредных веществ. И тем самым снижают количество пыли в воздухе. По экологической отдаче один квадратный метр газона соизмерим с одним крупным деревом, - объяснила советник департамента городского хозяйства мэрии Ольга Швецова.

В мэрии планируют закупать семена райграса пастбищного, ежи сборной, овсяницы красной, овсяницы тростниковой, тимофеевки луговой и костреца безостого. Согласно условиям объявленных торгов, семена должны быть поставлены не позднее, чем через пять дней после заключения муниципального контракта.

Теги  •  #благоустройство #газон #мэрия #торги

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