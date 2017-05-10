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В генплан Омска впервые за десять лет внесут изменения
Общество  •  10 мая 2017, 17:00, последнее обновление 10 мая 2017, 20:30  •  печать

В генплан Омска впервые за десять лет внесут изменения

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Главный градостроительный документ города изменят с учётом невыполненных планов.

Департамент архитектуры мэрии начал актуализацию Генерального плана Омска, утверждённого в июле 2007 года. Сейчас готовится пакет документов для объявления конкурса по поиску подрядчика. 

По нашей программе средства заложены, техническое задание подготовлено. Думаю, что аукцион будет объявлен в этом году, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Светлана Шевченко. 

Основные положения Генплана носят прогнозно-аналитический характер. Поэтому в документе заложено строительство до 2025 года двух линий метрополитена, аэропорта "Омск-Фёдоровка", трёх мостов через Иртыш и Омь, дорожных  развязок и других инфраструктурных объектов. Сейчас крупнейшие проекты заморожены из-за отсутствия финансирования. Решение о продолжении строительства или, наоборот, о полном отказе от метро и аэропорта будет приниматься на федеральном уровне, и уже исходя из этих данных будут вноситься изменения в генплан Омска.

Теги  •  #генплан #департамент архитектуры

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Комментарии
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Роман Орехов  •  10 мая 2017, 17:22

Как быстро время проходит, вроде совсем вот недавно были обсуждения генплана в сегодняшнем виде и вот уже десяток лет как не бывало

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