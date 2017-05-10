В генплан Омска впервые за десять лет внесут изменения

Департамент архитектуры мэрии начал актуализацию Генерального плана Омска, утверждённого в июле 2007 года. Сейчас готовится пакет документов для объявления конкурса по поиску подрядчика.

По нашей программе средства заложены, техническое задание подготовлено. Думаю, что аукцион будет объявлен в этом году, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Светлана Шевченко.

Основные положения Генплана носят прогнозно-аналитический характер. Поэтому в документе заложено строительство до 2025 года двух линий метрополитена, аэропорта "Омск-Фёдоровка", трёх мостов через Иртыш и Омь, дорожных развязок и других инфраструктурных объектов. Сейчас крупнейшие проекты заморожены из-за отсутствия финансирования. Решение о продолжении строительства или, наоборот, о полном отказе от метро и аэропорта будет приниматься на федеральном уровне, и уже исходя из этих данных будут вноситься изменения в генплан Омска.