Депутаты Горсовета не доверяют омскому правительству

Омск до сих пор не получил деньги на ремонт Юбилейного моста. Причина в том, что областное правительство не обеспечило финансирование ремонтных работ.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании профильного комитета Городского совета. Мэрия подготовила проект капитального ремонта Юбилейного моста и сейчас ожидает его одобрения госэкспертизой. Однако возникла другая проблема.

- До сих пор не решён вопрос с финансированием. В городе денег нет, их должно выделить областное правительство, - прокомментировал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин.

Депутат Горсовета Сергей Дроздов нашёл свой выход из сложившейся ситуации. Он предложил поднять вопрос о недоверии правительству Омской области в связи с затягиванием финансирования. Тем более что мэрия готова начать капремонт моста в августе. По предварительным оценкам, работы займут 13 месяцев. Стоимость проекта оценивается в 338 млн руб.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах к 50-летию Октябрьской революции. В прошлом году омичи заметили, что две консоли, из которых состоит объект, расходятся. Обследование моста показало, что его техническое состояние неудовлетворительное.