Масштабный ремонт дорог в Омске завершится 27 июля

К 27 июля в Омске завершится ремонт на 30 крупных дорожных объектах. Сейчас по ним объявлены электронные торги, идёт поиск подрядчиков. 1 млрд рублей будет выделен на приведение в порядок дорожного полотна на площади в 1 млн квадратных метров.

В рамках аварийно-восстановительного ремонта 5 тыс. тонн асфальта, произведённые на муниципальном заводе, уложены на площади в 40 тыс. квадратных метров. В 2017 году аварийно-восстановительный ремонт в Омске планируется выполнить на 348 объектах. В прошлом году ремонт был выполнен на 229 объектах. Всего аварийно-восстановительный ремонт будет выполнен на площади 300 тыс. квадратных метров. На эти цели выделено из городского бюджета 107 млн рублей.