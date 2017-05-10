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Масштабный ремонт дорог в Омске завершится 27 июля
Общество  •  10 мая 2017, 14:56, последнее обновление 10 мая 2017, 15:23  •  печать

Масштабный ремонт дорог в Омске завершится 27 июля

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На омских дорогах уложили асфальт на площади 40 тыс. квадратных метров.

К 27 июля в Омске завершится ремонт на 30 крупных дорожных объектах. Сейчас по ним объявлены электронные торги, идёт поиск подрядчиков. 1 млрд рублей будет выделен на приведение в порядок дорожного полотна на площади в 1 млн квадратных метров.

В рамках аварийно-восстановительного ремонта 5 тыс. тонн асфальта, произведённые на муниципальном заводе, уложены на площади в 40 тыс. квадратных метров. В 2017 году аварийно-восстановительный ремонт в Омске планируется выполнить на 348 объектах. В прошлом году ремонт был выполнен на 229 объектах. Всего аварийно-восстановительный ремонт будет выполнен на площади 300 тыс. квадратных метров. На эти цели выделено из городского бюджета 107 млн рублей.

Теги  •  #торги #ямочный ремонт

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