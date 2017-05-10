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На неделе в Омской области установится тридцатиградусная жара
Общество  •  10 мая 2017, 09:34, последнее обновление 10 мая 2017, 09:51  •  печать

На неделе в Омской области установится тридцатиградусная жара

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В ближайшие дни в регионе установится малооблачная, но по-летнему тёплая погода.

Повышение температуры воздуха по всей территории Омской области произошло с перестройкой воздушных потоков на юго-западные. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 мая, средняя температура в регионе достигнет +25...+30°C, по северу области +20°C. В четверг воздух прогреется до +25 градусов, а в пятницу и вовсе днём ожидается +27...+32°C.

До конца короткой рабочей недели будут идти небольшие дожди, в отдельных районах области - с грозами. Малооблачная погода установится и в Омске. К пятнице в городе потеплеет до +28 градусов, но в выходные дни температура воздуха опустится ниже +20 градусов.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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