На неделе в Омской области установится тридцатиградусная жара

Повышение температуры воздуха по всей территории Омской области произошло с перестройкой воздушных потоков на юго-западные. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 мая, средняя температура в регионе достигнет +25...+30°C, по северу области +20°C. В четверг воздух прогреется до +25 градусов, а в пятницу и вовсе днём ожидается +27...+32°C.

До конца короткой рабочей недели будут идти небольшие дожди, в отдельных районах области - с грозами. Малооблачная погода установится и в Омске. К пятнице в городе потеплеет до +28 градусов, но в выходные дни температура воздуха опустится ниже +20 градусов.