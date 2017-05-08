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Ночной шторм в Омске повалил деревья и повредил автомобили
Общество  •   8 мая 2017, 11:58, последнее обновление 8 мая 2017, 12:03  •  печать

Ночной шторм в Омске повалил деревья и повредил автомобили

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Омичи начали делиться в социальных сетях фотографиями последствий ночного шторма.  

Накануне вечером в Омске усилился ветер, по данным метеорологов, его скорость достигала 10-15 м/с. Ближе к ночи в социальных сетях стали появляться фотографии последствий разгула стихии. Так, на одной из улиц Омска порывами ветра погнуло столб с тремя дорожными знаками. На снимке, представленном очевидцем, можно увидеть, что металлическая опора склонилась над асфальтом под углом примерно 45 градусов.

 

На улице Урицкого вырванный ветром огромный тополь рухнул на опору ЛЭП. Провода были закреплены крепко, поэтому столбы, следуя законам физики, "склонились" над упавшим деревом.

 

Меньше всего радости непогода доставила автовладельцам. В социальных сетях уже опубликованы не менее десяти фотографий машин, которые повредило в результате шторма. Так, на улице пригородная ветер повалил деревья на две припаркованные вод дворе машины. На снимке, опубликованном очевидцем, можно увидеть огромный створ клёна, лежащий на капоте автомобиля "Жигули".

Также во дворе одного из домов мусорным контейнером, который поднял порыв ветра, автомобилю разбило лобовое стекло.

 

По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в городе ожидается такой же сильный ветер. 

Теги  •  #автомобиль #ветер #дерево #шторм

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  8 мая 2017, 13:08

Да уж, задала природа работку коммунальщикам. Да и страховщикам, похоже, придётся немного раскошелиться. У природы нет плохой погоды?

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Таисия Петрова  •  8 мая 2017, 12:24

Вот это ночка выдалась с сюрпризами от природы, особенно жалко автовладельцев у которых машины повреждены упавшими деревьями

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