Ночной шторм в Омске повалил деревья и повредил автомобили

Накануне вечером в Омске усилился ветер, по данным метеорологов, его скорость достигала 10-15 м/с. Ближе к ночи в социальных сетях стали появляться фотографии последствий разгула стихии. Так, на одной из улиц Омска порывами ветра погнуло столб с тремя дорожными знаками. На снимке, представленном очевидцем, можно увидеть, что металлическая опора склонилась над асфальтом под углом примерно 45 градусов.

На улице Урицкого вырванный ветром огромный тополь рухнул на опору ЛЭП. Провода были закреплены крепко, поэтому столбы, следуя законам физики, "склонились" над упавшим деревом.

Меньше всего радости непогода доставила автовладельцам. В социальных сетях уже опубликованы не менее десяти фотографий машин, которые повредило в результате шторма. Так, на улице пригородная ветер повалил деревья на две припаркованные вод дворе машины. На снимке, опубликованном очевидцем, можно увидеть огромный створ клёна, лежащий на капоте автомобиля "Жигули".

Также во дворе одного из домов мусорным контейнером, который поднял порыв ветра, автомобилю разбило лобовое стекло.

По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в городе ожидается такой же сильный ветер.