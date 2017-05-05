Фестиваль 1200x90
В "Бессмертном полку" пройдут омичи из "Нормандия-Неман"
Общество  •   5 мая 2017, 21:40, последнее обновление 5 мая 2017, 21:41  •  печать

В "Бессмертном полку" пройдут омичи из "Нормандия-Неман"

Автор:

В едином строю омичи пронесут портреты авиатехников и летчиков из полка "Нормандия-Неман".

В омском "Бессмертном полку" 9 мая пронесут портреты командиров авиаполка "Нормандия-Неман" Жана Тюляна, Пьера Пуяда и Луи Дельфино, а также пяти омских фронтовиков, помогавших французам в качестве авиационных технических специалистов.

В составе авиаполка "Нормандия-Неман" воевали самолёты Як-9, собранные на омском ПО "Полёт". Всего в городе было собрано более 3500 этих машин. Омские авиастроители вели переписку с французскими лётчиками. В составе авиаполка находилась ремонтная бригада омичей, в состав которой входили Иван Барабаш, Иван Штепа, Григорий Москаленко, Николай Ремезов и Василий Пономаренко.

Теги  •  #Нормандия-Неман #ПО Полет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто  •  вчера, 17:50  •   1
Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"  •  вчера, 17:40
Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве  •  вчера, 17:33  •   1
Омский "Ашан" оштрафовали за отказ проходить проверку  •  вчера, 17:08  •   2
В 2016 году губернатор Омской области заработал почти шесть миллионов рублей  •  вчера, 16:51
Омич в медицинской маске трижды ограбил микрокредитную компанию  •  вчера, 16:49  •   3  •  
Еще новости
Иети шоу лето 200Х400