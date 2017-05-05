В "Бессмертном полку" пройдут омичи из "Нормандия-Неман"

В едином строю омичи пронесут портреты авиатехников и летчиков из полка "Нормандия-Неман".

В омском "Бессмертном полку" 9 мая пронесут портреты командиров авиаполка "Нормандия-Неман" Жана Тюляна, Пьера Пуяда и Луи Дельфино, а также пяти омских фронтовиков, помогавших французам в качестве авиационных технических специалистов.

В составе авиаполка "Нормандия-Неман" воевали самолёты Як-9, собранные на омском ПО "Полёт". Всего в городе было собрано более 3500 этих машин. Омские авиастроители вели переписку с французскими лётчиками. В составе авиаполка находилась ремонтная бригада омичей, в состав которой входили Иван Барабаш, Иван Штепа, Григорий Москаленко, Николай Ремезов и Василий Пономаренко.