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На 9 мая омские десантники пройдут торжественным маршем
Общество  •   9 мая 2017, 10:26, последнее обновление 9 мая 2017, 10:35  •  печать

На 9 мая омские десантники пройдут торжественным маршем

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Омск вошёл в число 25 городов, принимающих участие в акции. По столице Прииртышья солдаты Воздушно-десантных войск в честь Дня Победы пройдут торжественным маршем.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в марше по всей стране участие примет более семи тысяч десантников и около трёх тысяч единиц боевого и специального оружия, боевой и специальной колёсной и гусеничной техники: среди них, БМД-2, БМД-3, БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", а также минометы, гаубицы, модернизированные зенитные установки.

- 9 мая 2017 года от Находки до Пскова Воздушно-десантные войска принимают участие в парадах и торжественных шествиях в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов, - цитирует агентство сообщение представителей ВДВ.

Кроме Омска в число городов-участников шествия вошли Анапа, Волгоград, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иваново, Камышино, Краснодар, Москва, Михайловск, Новороссийск, Невинномысск, Находка, Наро-Фоминск, Псков, Рязань, Ставрополь, Славянск-на-Кубани, Тула, Туапсе, Темрюк, Улан-Удэ, Уссурийск и Ульяновск.

Теги  •  #9 мая #ВДВ #марш #парад победы

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Комментарии
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Светлана Остапенко  •  9 мая 2017, 14:02

Это будет очень красиво. Я точно пойду чтобы посмотреть на это торжество и другим советую.

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