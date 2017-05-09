На 9 мая омские десантники пройдут торжественным маршем

Омск вошёл в число 25 городов, принимающих участие в акции. По столице Прииртышья солдаты Воздушно-десантных войск в честь Дня Победы пройдут торжественным маршем.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в марше по всей стране участие примет более семи тысяч десантников и около трёх тысяч единиц боевого и специального оружия, боевой и специальной колёсной и гусеничной техники: среди них, БМД-2, БМД-3, БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", а также минометы, гаубицы, модернизированные зенитные установки.

- 9 мая 2017 года от Находки до Пскова Воздушно-десантные войска принимают участие в парадах и торжественных шествиях в ознаменование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов, - цитирует агентство сообщение представителей ВДВ.

Кроме Омска в число городов-участников шествия вошли Анапа, Волгоград, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иваново, Камышино, Краснодар, Москва, Михайловск, Новороссийск, Невинномысск, Находка, Наро-Фоминск, Псков, Рязань, Ставрополь, Славянск-на-Кубани, Тула, Туапсе, Темрюк, Улан-Удэ, Уссурийск и Ульяновск.