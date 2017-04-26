9 Мая омичей позовут на службу по контракту
Общество  •  26 апреля 2017, 15:40, последнее обновление 26 апреля 2017, 15:56  •  печать

9 Мая омичей позовут на службу по контракту

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В Омске 9 Мая в парке Победы будет работать пункт, на котором все желающие смогут записаться на службу по контракту.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции художественный руководитель Дворца культуры Кировского округа Виктория Крат, во время масштабного праздника "Наследники Победы" в парке Победы впервые будут работать интерактивные площадки военных ведомств. Все желающие омичи смогут записаться на службу по контракту.

- В работе примут участие ВДВ, ВКС, пограничные войска, Военторг, а также Национальная гвардия. Кроме этого, будет работать площадка, на которой можно проверить пригодность на службу по контракту, - подчеркнула Виктория Крат.

О том, какие ещё площадки будут работать в парке Победы, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Теги  •  #День Победы #служба по контракту

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