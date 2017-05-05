В "Омском вестнике" появится директор

C 11 мая к работе в качестве исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения "Омская правда" приступает Евгений Гервальд. Действующий директор БУ Антон Медведев берёт двухмесячный отпуск.

Медведев не отгулял все свои отпуска, у него накопилась большая сумма, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики (ГУИП) Омской области Станислав Сумароков. - Сейчас он их отгуливает, наслаждается покоем, чтобы потом с новыми силами приняться за работу.

По словам начальника ГУИП, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы Антон Медведев стал директором бюджетного учреждения "Омский вестник", которое, как ранее сообщал "Омск Здесь", сейчас выделяется из структуры БУ "Омская правда". "При разделении бюджетных учреждений должен будет появиться новый директор, - сказал Станислав Сумароков. - Это часть реорганизации областных печатных СМИ".