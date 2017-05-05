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Продление программы расселения аварийного жилья позволит расселить 100 омских домов
Общество  •   5 мая 2017, 11:58, последнее обновление 5 мая 2017, 12:00  •  печать

Продление программы расселения аварийного жилья позволит расселить 100 омских домов

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В администрации города приветствуют решение президента России Владимира Путина сделать бессрочной программу расселения ветхого и аварийного жилья.

С 2019 года программа расселения ветхого и аварийного жилья станет бессрочной. Об этом было объявлено на вчерашнем заседании госсовета. В администрации города отметили, что это позволит  расселить ещё 100 домов, которые были признаны аварийными после 2012 года.

За время действия программы переселения новые комфортные квартиры в Омске получили более двух тысяч семей, - напомнил мэр Омска Вячеслав Двораковский. -  На эти цели было направлено около 3 млрд рублей… Однако более 100 домов в Омске, начиная с 2012 года, уже признаны аварийными, поэтому решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, имеет огромное значение для Омска и омичей.

В 2017 году досрочно должны быть сданы три дома (400 квартир) для переселенцев на улицах Завертяева и Барнаульской. Ещё 59 квартир будут дополнительно приобретены для вынужденных жить в аварийном жилье.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #расселение

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  5 мая 2017, 13:14

Хороший сигнал, - похоже, экономика продолжает (пусть и медленое) отдаление от "дна".

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