Продление программы расселения аварийного жилья позволит расселить 100 омских домов

С 2019 года программа расселения ветхого и аварийного жилья станет бессрочной. Об этом было объявлено на вчерашнем заседании госсовета. В администрации города отметили, что это позволит расселить ещё 100 домов, которые были признаны аварийными после 2012 года.

За время действия программы переселения новые комфортные квартиры в Омске получили более двух тысяч семей, - напомнил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - На эти цели было направлено около 3 млрд рублей… Однако более 100 домов в Омске, начиная с 2012 года, уже признаны аварийными, поэтому решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, имеет огромное значение для Омска и омичей.

В 2017 году досрочно должны быть сданы три дома (400 квартир) для переселенцев на улицах Завертяева и Барнаульской. Ещё 59 квартир будут дополнительно приобретены для вынужденных жить в аварийном жилье.