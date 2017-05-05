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Музей воинской славы позвал омичей поесть солдатской каши
Общество  •   5 мая 2017, 13:05, последнее обновление 5 мая 2017, 13:06  •  печать

Музей воинской славы позвал омичей поесть солдатской каши

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В День Победы во внутреннем дворе Музейного комплекса воинской славы развернется полевая кухня. Омичей позвали попробовать солдатскую кашу и научиться оказывать первую помощь.

9 мая с 12:00 до 15:00 во внутреннем дворе Музейного комплекса воинской славы расположится полевая кухня. Омичей пригласили отведать настоящей солдатской каши, приготовленной по классическому рецепту, а также услышать песни военных лет.

День Победы - это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. В этот памятный день приглашаем посетить экспозицию музея "Навечно в памяти" и экспозицию под открытым небом "Оружие победы", где представлена техника времён Великой Отечественной войны - танки, гаубицы, миномёты, "Катюша", - рассказали в музее.

Также с 14:00 до 16:00 омичи смогут принять участие в интерактивной игре "Бравые ребята" и попробовать себя в роли настоящих шифровальщиков. Кроме того, всех желающих научат завязывать морские узлы в конкурсе "Морская доблесть" и оказывать первую медицинскую помощь в соревновании "Лучшая фронтовая медицинская сестра".

Специально для посетителей будет работать фотоателье, в котором будет возможность сделать сэлфи в военной форме. Победителям конкурсов обещают подарить памятные подарки.

Теги  •  #День Победы #каша #Музей воинской славы

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