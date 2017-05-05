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Эстафета "Факел памяти" соединит Омскую область и Казахстан
Общество  •   5 мая 2017, 08:43, последнее обновление 5 мая 2017, 10:00  •  печать

Эстафета "Факел памяти" соединит Омскую область и Казахстан

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7 мая в Черлакском районе Омской области стартует эстафета "Факел памяти".

В рамках приграничного сотрудничества Черлакского района Омской области и Железинского района Павлодарской области состоится эстафета "Факел памяти". 7 мая от памятника Неизвестному солдату в Черлаке эстафета отправится в Большеатмасское и Татарское сельские поселения. Завершится мероприятие встречей с делегацией Железинского района и митингом на границе России и Казахстана. Факел с вечным огнём затем отправится в республику Казахстан.

В эстафете примут участие представители Черлакского района, ДОСААФ и пограничного управления ФСБ.

Теги  •  #День Победы #эстафета

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Гала Скиба  •  5 мая 2017, 09:51

День Победы великий праздник и эстафеты памяти и дань Неизвестному солдату объединяют народы.

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