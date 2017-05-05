Эстафета "Факел памяти" соединит Омскую область и Казахстан

В рамках приграничного сотрудничества Черлакского района Омской области и Железинского района Павлодарской области состоится эстафета "Факел памяти". 7 мая от памятника Неизвестному солдату в Черлаке эстафета отправится в Большеатмасское и Татарское сельские поселения. Завершится мероприятие встречей с делегацией Железинского района и митингом на границе России и Казахстана. Факел с вечным огнём затем отправится в республику Казахстан.

В эстафете примут участие представители Черлакского района, ДОСААФ и пограничного управления ФСБ.