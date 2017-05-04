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В Омске выбрали подрядчика для строительства изолятора временного содержания
Общество  •   4 мая 2017, 22:35, последнее обновление 4 мая 2017, 22:42  •  печать

В Омске выбрали подрядчика для строительства изолятора временного содержания

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За 72 млн руб. спецприёмник в Таре готово построить ООО "Борнэо-Сибирь". Объект должны сдать не позднее сентября 2019 года.

Подведены итоги аукциона на строительство изолятора временного содержания и спецприёмника для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Заказчиком выступало УМВД России по Омской области.

Стоимость работ изначально была оценена в 75 млн руб. В ходе торгов цену удалось снизить более чем на три миллиона рублей. В итоге, за 72,4 млн руб. строительство спецприёмника готово выполнить ООО "Борнэо-Сибирь".

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в городе для содержания "административников", которым по приговору суда назначен административный арест, есть лишь один спецприёемник, расположившийся на ул. Красный Пахарь и находящийся в ведении полиции. Необходимость строительства нового именно этим и вызвана. У правоохранительных органов не будет нужды свозить таких омичей в город со всей области.

Теги  •  #аукцион #изолятор #УМВД

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