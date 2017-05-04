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В Омске меняют режим работы светофора на перекрёстке Орджоникидзе – 31-я Северная
Общество  •   4 мая 2017, 21:45, последнее обновление 4 мая 2017, 22:35  •  печать

В Омске меняют режим работы светофора на перекрёстке Орджоникидзе – 31-я Северная

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На перекрёстке улиц Орджоникидзе и 31-й Северной появились выделенные пешеходные фазы.

В мэрии Омска продолжают приводить режимы работы светофоров в соответствие с нормативными требованиями, которые не допускают пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

Накануне внесены изменения в режим работы светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и 31-й Северной – разделены транспортные и пешеходные потоки. Вместо двух фаз на перекрёстке организовано трехфазное регулирование дорожного движения. В первой фазе транспорт движется по улице Орджоникидзе, во второй – по улице 31-й Северной, в третьей – пешеходы. Таким образом, исключен конфликт "транспорт-пешеход".

В апреле аналогичные работы были выполнены на перекрестке улицы Орджоникидзе с 28-й Северной. В городском департаменте транспорта уверены, что новшество позволит максимально снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Теги  •  #дороги #перекресток #светофор

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