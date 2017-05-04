Обновлять дорожную разметку в Омске будут всё лето

Нанесение новой разметки на городских дорогах проводится в три этапа. Первый из них завершается 12 мая, и к этой дате предстоит "разлиновать" улицы Воровского, 1-ю Марьяновскую, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-ю Трамвайную и частично улицы Фрунзе и Булатова вблизи метромоста.

Второй этап работ продлится с 21 мая по 21 июня. В эти сроки разметка появится по улицам Маршала Жукова (на участке от улицы Масленникова до Бульварной), 10 лет Октября, Масленникова, Красный Путь, Дианова, Герцена, Лукашевича и по проспекту Мира.

Третий этап завершится лишь в сентябре. 10 мая определится подрядчик, который выполнит работы на сумму 4,6 млн руб. Ему предстоит оформить сплошную и двойную сплошную линии, пунктиры, стоп-линию и зебру на пешеходных переходах.