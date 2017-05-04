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Обновлять дорожную разметку в Омске будут всё лето
Общество  •   4 мая 2017, 10:03  •  печать

Обновлять дорожную разметку в Омске будут всё лето

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На ряде улиц разметка появится только к сентябрю.

Нанесение новой разметки на городских дорогах проводится в три этапа. Первый из них завершается 12 мая, и к этой дате предстоит "разлиновать" улицы Воровского, 1-ю Марьяновскую, Михаила Леонтьева, 1-й Красной Звезды, Шаумяна, 1-ю Трамвайную и частично улицы Фрунзе и Булатова вблизи метромоста.

Второй этап работ продлится с 21 мая по 21 июня. В эти сроки разметка появится по улицам Маршала Жукова (на участке от улицы Масленникова до Бульварной), 10 лет Октября, Масленникова, Красный Путь, Дианова, Герцена, Лукашевича и по проспекту Мира.

Третий этап завершится лишь в сентябре. 10 мая определится подрядчик, который выполнит работы на сумму 4,6 млн руб. Ему предстоит оформить сплошную и двойную сплошную линии, пунктиры, стоп-линию и зебру на пешеходных переходах.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка

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Комментарии
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Максим Гайдук  •  4 мая 2017, 13:59

Деньги на ветер, от этой разметки через полтора месяца и следа не будет. Надо наносить спец состав, а краска с пульвера.....

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Юрий Александрович  •  4 мая 2017, 10:44

С таким объёмом работы и до сентября то времени маловато, после зимы многие участки горла остались без разметки ввиду её истираемости

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