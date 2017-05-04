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Омичка, сбитая при ДТП на улице Ленина, скончалась по пути в больницу
Происшествия  •   4 мая 2017, 15:42, последнее обновление 4 мая 2017, 15:58  •  печать

Омичка, сбитая при ДТП на улице Ленина, скончалась по пути в больницу

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Появились подробности о судьбе женщины-пешехода, пострадавшей при столкновении автомобилей Suzuki Splash и Toyota RAV 4 на улице Ленина. 55-летняя омичка скончалась по пути в больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что 55-летняя пешеход, сбитая во время ДТП на улице Ленина, погибла. Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром возле гостиницы "Ibis Сибирь Омск". 38-летняя водитель автомобиля Suzuki Splash ехала по улице Ленина. Поворачивая налево на улицу Броз Тито, она врезалась в автомобиль Toyota RAV 4, ехавший в попутном направлении. Из-за столкновения Toyota опрокинулась на бок и сбила омичку, стоявшую на тротуаре.

Отметим, что в больницу также попал 35-летний водитель Toyota. О его состоянии пока ничего не известно.

Теги  •  #Suzuki #Toyota #больница #пешеход #полиция

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  4 мая 2017, 16:03

Как же часто бывает, что погибают случайные пешеходы из-за таких вот горе-водителей. Что за несправедливость?!

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