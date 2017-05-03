Омские КТОСы создали 86 рабочих мест для осуждённых

КТОСы и бюджетные учреждения добавили в список мест, где осуждённые могут отбывать наказание в виде обязательных и исправительных работ.

В администрации города внесли изменения в список мест, где осуждённые могут отбывать наказание в виде обязательных и исправительных работ. На территории Советского округа это КТОСы "Ермак", "Николаевка", "Мирный", "Заозёрный-3", "Большие Поля", "Заозёрный-1", "Заозёрный-2", "СибНИИСХоз" и бюджетное учреждение "Спортивный город".

В Центральном административном округе осуждённых ждут в КТОСах "Центральный-1", "Центральный-2", "Центральный-3", "Центральный-4", "Центральный-5", "Центральный-6", "Центральный-7", "Центральный-8", "Центральный-9", "Амурский-1", "Амурский-2", "Релеро", "Молодёжный", "Первокирпичный", "Загородный", "Степной" и казённом учреждении "Спортсервис", Городской центр социальных услуг для детей и молодёжи.

Всего для осуждённых создано 86 рабочих мест.