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Омские байкеры напомнили водителям об авариях с мотоциклистами
Общество  •   3 мая 2017, 12:43, последнее обновление 3 мая 2017, 12:45  •  печать

Омские байкеры напомнили водителям об авариях с мотоциклистами

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В Омске автоинспекторы вместе с байкерами присоединились к всероссийской акции "Сохрани жизнь! #Сбавь скорость".

В Омске на одной из площадей города собрались представители различных мотосообществ и автоинспекторы, которые обсудили результаты прошлого мотосезона. Сотрудники ГИБДД отметили, что главными причинами аварий с двухколёсным транспортом оказываются превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении и невнимательность водителей автомобилей.

"Чтобы напомнить водителям о том, что с приходом тёплых дней рядом с ними на проезжей части появились двухколёсные участники дорожного движения, к которым нужно проявлять внимание, байкеры раздавали и наклеивали на автомобили наклейки, призывающие водителей смотреть чаще в зеркала, чтобы вовремя увидеть мотоциклиста и предотвратить ДТП", - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Омской области.

Во время мероприятия байкеры присоединились к всероссийской акции "Сохрани жизнь! #СбавьСкорость". Мотоциклисты подписали тематические плакаты, в которых призывали автолюбителей соблюдать скорость, а сами обещали соблюдать ПДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области

Теги  •  #акция #байкер #ГИБДД #дороги

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