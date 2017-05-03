Омские байкеры напомнили водителям об авариях с мотоциклистами

В Омске автоинспекторы вместе с байкерами присоединились к всероссийской акции "Сохрани жизнь! #Сбавь скорость".

В Омске на одной из площадей города собрались представители различных мотосообществ и автоинспекторы, которые обсудили результаты прошлого мотосезона. Сотрудники ГИБДД отметили, что главными причинами аварий с двухколёсным транспортом оказываются превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении и невнимательность водителей автомобилей.

"Чтобы напомнить водителям о том, что с приходом тёплых дней рядом с ними на проезжей части появились двухколёсные участники дорожного движения, к которым нужно проявлять внимание, байкеры раздавали и наклеивали на автомобили наклейки, призывающие водителей смотреть чаще в зеркала, чтобы вовремя увидеть мотоциклиста и предотвратить ДТП", - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Омской области.

Во время мероприятия байкеры присоединились к всероссийской акции "Сохрани жизнь! #СбавьСкорость". Мотоциклисты подписали тематические плакаты, в которых призывали автолюбителей соблюдать скорость, а сами обещали соблюдать ПДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области