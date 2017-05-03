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Омская прокуратура потребовала установить пешеходный переход на Черлакском тракте
Общество  •   3 мая 2017, 11:17, последнее обновление 3 мая 2017, 11:28  •  печать

Омская прокуратура потребовала установить пешеходный переход на Черлакском тракте

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Прокуратура Ленинского округа Омска добилась оборудования пешеходного перехода на улице 13-й Комсомольской. По решению суда его должны установить до 1 октября.

Прокуратура Ленинского округа Омска во время проверки обнаружила нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения: на участке дороги в районе остановки общественного транспорта "1-я Сосновская" на улице 13-я Комсомольская в радиусе 200-300 метров отсутствует пешеходный переход.

Обнаруженные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. По результатам проверки прокурор Ленинского округа Омска внёс представление директору департамента транспорта мэрии города с требованиями устранить нарушения, однако в его удовлетворении было отказано.

Ленинский районный суд Омска удовлетворил иск прокурора в полном объёме и обязал до 1 октября 2017 года оборудовать пешеходный переход через дорогу на улице 13-й Комсомольской.

Теги  •  #дороги #иск #пешеходный переход #прокуратура #суд

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