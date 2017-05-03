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В Омске улицу 4-ю Челюскинцев отремонтируют за 24 млн рублей
Общество  •   3 мая 2017, 10:50, последнее обновление 3 мая 2017, 10:55  •  печать

В Омске улицу 4-ю Челюскинцев отремонтируют за 24 млн рублей

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В Омске объявлены торги на ремонт улицы 4-я Челюскинцев. Ремонт дорожного полотна должен завершиться к 27 июля.

В Омске Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги по поручению мэра города. На ремонт дороги на улице 4-й Челюскинцев на участке от улицы Пристанционной до улицы 21-й Амурской выделено более 23,6 млн рублей.

Торги для определения подрядчика уже объявили. Ремонт дорожного полотна должен быть завершён к 27 июля этого года. После завершения работ подрядчик также нанесёт дорожную разметку.

По условиям муниципального контракта, гарантийный срок ремонта - четыре года, в течение которых производитель будет устранять все проблемы с дорожным полотном за свой счёт.  Отметим, что в Омске уже объявлены торги на ремонт 30 дорог на общую сумму около 900 млн рублей.

Теги  •  #дороги #ремонт #торги

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