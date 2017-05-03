120 человек представят Омскую область на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

С 14 по 22 октября в Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. На нём Омскую область будет представлять расширенная делегация из 70 участников и 50 волонтёров в возрасте от 18 до 35 лет. Точный состав делегации будет назван в июне. Всего 570 омичей подали заявки на поездку в Сочи.

С июня по август в Омской области будут обучать волонтёров фестиваля. В Сочи они отправятся в октябре, где в течение четырёх дней пройдут инструктаж на месте проведения фестиваля. В рамках фестиваля делегация Омской области будет курировать делегации из Бангладеша и Сьерра-Леоне.