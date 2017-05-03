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120 человек представят Омскую область на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
Общество  •   3 мая 2017, 08:31, последнее обновление 3 мая 2017, 10:01  •  печать

120 человек представят Омскую область на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

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Для региона увеличена квота участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи.

С 14 по 22 октября в Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. На нём Омскую область будет представлять расширенная делегация из 70 участников и 50 волонтёров в возрасте от 18 до 35 лет. Точный состав делегации будет назван в июне. Всего 570 омичей подали заявки на поездку в Сочи.

С июня по август в Омской области будут обучать волонтёров фестиваля. В Сочи они отправятся в октябре, где в течение четырёх дней пройдут инструктаж на месте проведения фестиваля. В рамках фестиваля делегация Омской области будет курировать делегации из Бангладеша и Сьерра-Леоне.

Теги  •  #Сочи #фестиваль

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  3 мая 2017, 08:37

Повезёт ребятам кого выберут для такой почетной миссии встречать и сопровождать гостей фестиваля, побывать в Сочи, посмотреть на такое знаковое событие и ещё и подучиться

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