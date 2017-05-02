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Житель Омской области нашёл на огороде медведя
Общество  •   2 мая 2017, 20:45, последнее обновление 2 мая 2017, 20:45  •  печать

Житель Омской области нашёл на огороде медведя

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Маленький зверь остался без родителей и забрёл во дворы деревни Большие Уки.

Сельчанин Анатолий Долгов обнаружил медвежонка прямо у себя на огороде.

Сначала Анатолий Александрович подумал, что это щенок, но подойдя поближе, разглядел - это маленький хищник. На вид мишке 2-3 месяца. Скорее всего, остался без матери. Местные жители предполагают, что медведица-мать могла стать жертвой браконьеров, - сообщается в официальном паблике областного правительства.

Истощённому медвежонку дали бесхитростную кличку Мишка. Зверя временно приютили на местной пилораме и начали откармливать молочными продуктами и мёдом.

Фото: vk.com/omskpravitelstvo

Теги  •  #Большеуковский район #медведь #фото

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Комментарии
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Влад Никитин  •  2 мая 2017, 21:36

Интересно, и что дальше ждет маленького "хозяина тайги"? Неужели зоопарк?

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