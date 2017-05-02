Житель Омской области нашёл на огороде медведя

Маленький зверь остался без родителей и забрёл во дворы деревни Большие Уки.

Сельчанин Анатолий Долгов обнаружил медвежонка прямо у себя на огороде.

Сначала Анатолий Александрович подумал, что это щенок, но подойдя поближе, разглядел - это маленький хищник. На вид мишке 2-3 месяца. Скорее всего, остался без матери. Местные жители предполагают, что медведица-мать могла стать жертвой браконьеров, - сообщается в официальном паблике областного правительства.

Истощённому медвежонку дали бесхитростную кличку Мишка. Зверя временно приютили на местной пилораме и начали откармливать молочными продуктами и мёдом.

Фото: vk.com/omskpravitelstvo