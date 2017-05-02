Житель Омской области нашёл на огороде медведя

Сельчанин Анатолий Долгов обнаружил медвежонка прямо у себя на огороде.
Сначала Анатолий Александрович подумал, что это щенок, но подойдя поближе, разглядел - это маленький хищник. На вид мишке 2-3 месяца. Скорее всего, остался без матери. Местные жители предполагают, что медведица-мать могла стать жертвой браконьеров, - сообщается в официальном паблике областного правительства.
Истощённому медвежонку дали бесхитростную кличку Мишка. Зверя временно приютили на местной пилораме и начали откармливать молочными продуктами и мёдом.
Фото: vk.com/omskpravitelstvo
Интересно, и что дальше ждет маленького "хозяина тайги"? Неужели зоопарк?