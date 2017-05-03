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В Омской области стартует автопробег ко Дню Победы
Общество  •   3 мая 2017, 07:55, последнее обновление 3 мая 2017, 10:19  •  печать

В Омской области стартует автопробег ко Дню Победы

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3 мая в Парке Победы стартует автопробег Омск - Марьяновка - Москаленки - Исилькуль.

Сегодня в 10:00 в Омске стартует автопробег "Дорогами Бессмертного полка". Его участники проедут из Парка Победы по маршруту Омск - Марьяновка - Москаленки - Исилькуль. В колонну войдут 10 автомобилей с победной символикой, украшенных флагами и георгиевскими лентами.

В каждом районе состоится возложение цветов к мемориальным комплексам, торжественный митинг и расположится интерактивная выставка автоматов и музейных экспонатов. Общественники намерены проверить содержание памятных воинских захоронений. В пунктах остановок автопробега пройдёт запуск двух акций Бессмертного полка - "Сын полка" и "Бессмертный полк доступен всем".

Теги  •  #автопробег #Парк Победы

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  3 мая 2017, 09:53

Хорошая традиция в предверии Дня Победы, особенно для детишек которым все будет интересно посмотреть и потрогать в местах остановок

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