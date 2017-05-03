В Омской области стартует автопробег ко Дню Победы

Сегодня в 10:00 в Омске стартует автопробег "Дорогами Бессмертного полка". Его участники проедут из Парка Победы по маршруту Омск - Марьяновка - Москаленки - Исилькуль. В колонну войдут 10 автомобилей с победной символикой, украшенных флагами и георгиевскими лентами.

В каждом районе состоится возложение цветов к мемориальным комплексам, торжественный митинг и расположится интерактивная выставка автоматов и музейных экспонатов. Общественники намерены проверить содержание памятных воинских захоронений. В пунктах остановок автопробега пройдёт запуск двух акций Бессмертного полка - "Сын полка" и "Бессмертный полк доступен всем".