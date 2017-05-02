В Омской области потеплеет до +24 градусов

Под влиянием фронтальной зоны май в регионе начался с мокрого снега и резкого снижения температуры воздуха. В ближайшие ночи в северных районах Омской области ещё возможны заморозки, но днём погода будет совершенно иная.
Северные и северо-западные воздушные потоки поменяют направление на западные. Широтный воздушный поток принесёт более влажный и тёплый воздух, - комментирует начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
3 и 4 мая днём в Омске ожидается +19...+24°C, местами пройдёт небольшой дождь. Дождливо и малооблачно в городе будет до конца недели.
Неужели мы дождались первой в этом году летней погоды?! Хочется, чтобы в выходные было тепло.
Меня больше интересует погода на выходные, надеюсь, тепло продержится, только уже без дождя.
Вот это уже совсем летняя температура ожидается, снег конечно совсем не радует в это время, а дождикам небольшим всегда рад пыль смывает с улицы