В Омской области потеплеет до +24 градусов

После кратковременного похолодания в Прииртышье приходит по-летнему тёплая погода.

Под влиянием фронтальной зоны май в регионе начался с мокрого снега и резкого снижения температуры воздуха. В ближайшие ночи в северных районах Омской области ещё возможны заморозки, но днём погода будет совершенно иная.

Северные и северо-западные воздушные потоки поменяют направление на западные. Широтный воздушный поток принесёт более влажный и тёплый воздух, - комментирует начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

3 и 4 мая днём в Омске ожидается +19...+24°C, местами пройдёт небольшой дождь. Дождливо и малооблачно в городе будет до конца недели.