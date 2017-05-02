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В Омской области потеплеет до +24 градусов
Общество  •   2 мая 2017, 10:23  •  печать

В Омской области потеплеет до +24 градусов

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После кратковременного похолодания в Прииртышье приходит по-летнему тёплая погода.

Под влиянием фронтальной зоны май в регионе начался с мокрого снега и резкого снижения температуры воздуха. В ближайшие ночи в северных районах Омской области ещё возможны заморозки, но днём погода будет совершенно иная.

Северные и северо-западные воздушные потоки поменяют направление на западные. Широтный воздушный поток принесёт более влажный и тёплый воздух, - комментирует начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

3 и 4 мая днём в Омске ожидается +19...+24°C, местами пройдёт небольшой дождь. Дождливо и малооблачно в городе будет до конца недели.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Злата Маркова  •  2 мая 2017, 12:03

Неужели мы дождались первой в этом году летней погоды?! Хочется, чтобы в выходные было тепло.

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Евгений Янушкевич  •  2 мая 2017, 11:14

Меня больше интересует погода на выходные, надеюсь, тепло продержится, только уже без дождя.

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Роман Орехов  •  2 мая 2017, 10:19

Вот это уже совсем летняя температура ожидается, снег конечно совсем не радует в это время, а дождикам небольшим всегда рад пыль смывает с улицы

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