Отопительный сезон в Омске продлили из-за майских заморозков

В городской администрации решили отложить отключение тепла в квартирах из-за похолодания, спрогнозированного в начале мая.

Департамент городского хозяйства скорректировал сроки завершения отопительного сезона. Ранее планировалось отключить теплоснабжение многоквартирных жилых домов в начале мая, этому способствовала необычайно тёплая погода в конце апреля.

Планы изменились в связи с прогнозами синоптиков. Ночью 1 мая в Омске ожидается понижение температуры воздуха до -1 градуса. На сегодняшней пресс-конференции представители профильного департамента сообщили, что документ о завершении отопительного сезона готов, но не подписан. Окончательное решение будет принято после 9 мая - "после прохождения всех холодных масс".

Добавим, что погодные условия - это главный фактор для отключения отопления в домах. Отопительный сезон заканчивается после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов.