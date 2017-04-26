Отопительный сезон в Омске продлили из-за майских заморозков
Общество  •  26 апреля 2017, 13:46, последнее обновление 26 апреля 2017, 14:17  •  печать

Отопительный сезон в Омске продлили из-за майских заморозков

Автор:

В городской администрации решили отложить отключение тепла в квартирах из-за похолодания, спрогнозированного в начале мая.

Департамент городского хозяйства скорректировал сроки завершения отопительного сезона. Ранее планировалось отключить теплоснабжение многоквартирных жилых домов в начале мая, этому способствовала необычайно тёплая погода в конце апреля. 

Планы изменились в связи с прогнозами синоптиков. Ночью 1 мая в Омске ожидается понижение температуры воздуха до -1 градуса. На сегодняшней пресс-конференции представители профильного департамента сообщили, что документ о завершении отопительного сезона готов, но не подписан. Окончательное решение будет принято после 9 мая - "после прохождения всех холодных масс".

Добавим, что погодные условия - это главный фактор для отключения отопления в домах. Отопительный сезон заканчивается после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов.

Теги  •  #департамент городского хозяйства #отопительный сезон #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский городской совет получит нового председателя  •  сегодня, 14:40
Омич на ВАЗе сбил мотоцикл с водителем и пассажиром  •  сегодня, 14:27
"Авангард" назвал задержку зарплаты технической проблемой  •  сегодня, 13:52
Кандидат в мэры Омска Жарков обойдется без программы  •  сегодня, 13:05
В Омске 40-летняя женщина напала с ножом на родственников  •  сегодня, 12:30
Депутат Сергей Калинин назвал возможного инициатора обысков в "Акции" и "Омскгоргазе"  •  сегодня, 12:12
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400