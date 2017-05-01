В Омске 10 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию
Общество  •   1 мая 2017, 13:51, последнее обновление 1 мая 2017, 13:53  •  печать

В Омске 10 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию

Автор:

День весны и труда в Омске отметили праздничным шествием. 

Праздник весны и труда в Омске начался с многотысячного шествия от государственного академического театра драмы. С плакатами и транспарантами шли работники омских предприятий, представители общественных организаций, ветераны, молодёжь. Колонну демонстрантов возглавили представители правительства Омской области и депутатского корпуса. Всего, по оценке областного правительства, участниками шествия стали около 10 тысяч человек. 

Фото - 1 Фото - 2 Фото - 3 Фото - 4 Фото - 5 Фото - 6 Фото - 7 Фото - 8 Фото - 9 Фото - 10 Фото - 11 Фото - 12 Фото - 13 Фото - 14 Фото - 15 Фото - 16 Фото - 17 Фото - 18 Фото - 19 Фото - 20 Фото - 21 Фото - 22 Фото - 23 Фото - 24 Фото - 25 Фото - 26 Фото - 27 Фото - 28 Фото - 29 Фото - 30 Фото - 31
1 / 31  •  Фото - 1

Фото: Илья Петров

Теги  •  #1 мая #митинг #шествие

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Кристина Танаева  •  1 мая 2017, 14:40

Все равно раньше было веселее и масштабнее. Сейчас многие не понимают смысла этого праздника. А раньше это был одним из главных праздников в году! Хорошо, что традиции понемногу возвращаются!

Ответить
Alex Kray  •  1 мая 2017, 14:08

Количество вышедших людей на митинг, еще раз доказывает что это настоящий праздник для всех кто ценит труд и общество.

Ответить
Последние новости
В омских банках обнаружили поддельные купюры  •  сегодня, 12:09  •   3
В парке Победы разгорелся пожар  •  вчера, 20:45  •   3
"Иртыш" одержал четвёртую победу в сезоне  •  вчера, 17:57  •   4
В Омске иномарка сбила 10-летнего велосипедиста  •  вчера, 16:16  •   2
Три человека выпали из моторной лодки на Иртыше  •  вчера, 15:59  •   2
В омском колледже продавали наркотики  •  вчера, 12:15  •   5
Еще новости
Дача весна 240Х400