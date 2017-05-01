В Омске 10 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию

Праздник весны и труда в Омске начался с многотысячного шествия от государственного академического театра драмы. С плакатами и транспарантами шли работники омских предприятий, представители общественных организаций, ветераны, молодёжь. Колонну демонстрантов возглавили представители правительства Омской области и депутатского корпуса. Всего, по оценке областного правительства, участниками шествия стали около 10 тысяч человек.

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Фото: Илья Петров