У освободившегося из колонии Гамбурга остались "нерешённые вопросы" по уголовному делу
Общество  •  29 апреля 2017, 10:39, последнее обновление 29 апреля 2017, 10:49  •  печать

У освободившегося из колонии Гамбурга остались "нерешённые вопросы" по уголовному делу

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Бывший высокопоставленный омский чиновник продолжит взаимодействовать со своими адвокатами и после выхода на свободу.

Юрий Гамбург покинул ИК-8 накануне ранним утром, чтобы избежать общения с прессой. Подробностей его освобождения не раскрывает и адвокат Олег Любушкин. Однако он рассказал, что продолжает представлять интересы своего подзащитного. 

Есть вопросы, которые остались нерешёнными. Поэтому мы продолжаем работать. Мы в тесном контакте, но без конкретизации - я вам так отвечу. Отношения у нас не изменились, мы как работали вместе, так и работаем, - цитирует Любушкина телеканал "Продвижение".

Бывший заместитель председателя правительства Омской области Юрий Гамбург вышел на свободу вчера, 28 апреля. В прошлом году его признали виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельный участков в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка" и приговорили к 5,5 году лишения свободы с выплатой штрафа 7,5 млн рублей. Арестован Гамбург был в 2014 году, и в марте этого года воспользовался правом на УДО. Свою вину экс-чиновник так и не признал.

Теги  •  #исправительная колония #Олег Любушкин #Юрий Гамбург

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  29 апреля 2017, 13:03

Земля была в цене всегда, особенно лакомые участки, на которых можно и неплохо навариться, если знать все черные схемы.

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Виктория Витрекова  •  29 апреля 2017, 12:42

Продажа земельных участков, оценка их стоимости - дело темное. Нужны строгие правила и жесткое госрегулирование этого процесса, иначе злоупотреблений не избежать.

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