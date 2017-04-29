У освободившегося из колонии Гамбурга остались "нерешённые вопросы" по уголовному делу

Юрий Гамбург покинул ИК-8 накануне ранним утром, чтобы избежать общения с прессой. Подробностей его освобождения не раскрывает и адвокат Олег Любушкин. Однако он рассказал, что продолжает представлять интересы своего подзащитного.

Есть вопросы, которые остались нерешёнными. Поэтому мы продолжаем работать. Мы в тесном контакте, но без конкретизации - я вам так отвечу. Отношения у нас не изменились, мы как работали вместе, так и работаем, - цитирует Любушкина телеканал "Продвижение".

Бывший заместитель председателя правительства Омской области Юрий Гамбург вышел на свободу вчера, 28 апреля. В прошлом году его признали виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельный участков в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка" и приговорили к 5,5 году лишения свободы с выплатой штрафа 7,5 млн рублей. Арестован Гамбург был в 2014 году, и в марте этого года воспользовался правом на УДО. Свою вину экс-чиновник так и не признал.