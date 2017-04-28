Юрий Гамбург покинул омскую колонию

Из 8-й исправительной колонии Юрий Гамбург вышел сегодня рано утром, сразу после подъёма.

Прошение Гамбурга об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Советским районным судом 17 апреля. Прокуратура не стала оспаривать решение суда в течение последующих 10 дней.

Экс-зампредседателя правительства Омской области Юрий Гамбург был осуждён в 2016 году за превышение должностных полномочий при продаже земель в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка". Его приговорили к 5,5 года лишения свободы с выплатой штрафа 7,5 млн рублей. Арестован Гамбург был в 2014 году, и в марте этого года воспользовался правом на УДО. Свою вину экс-чиновник так и не признал.