Юрий Гамбург покинул омскую колонию
Общество  •  28 апреля 2017, 11:14, последнее обновление 28 апреля 2017, 11:14  •  печать

Юрий Гамбург покинул омскую колонию

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Бывший вице-губернатор вышел на свободу по УДО.

Из 8-й исправительной колонии Юрий Гамбург вышел сегодня рано утром, сразу после подъёма.

Прошение Гамбурга об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Советским районным судом 17 апреля. Прокуратура не стала оспаривать решение суда в течение последующих 10 дней.

Экс-зампредседателя правительства Омской области Юрий Гамбург был осуждён в 2016 году за превышение должностных полномочий при продаже земель в посёлке Чукреевка и магазина "Чародейка". Его приговорили к 5,5 года лишения свободы с выплатой штрафа 7,5 млн рублей. Арестован Гамбург был в 2014 году, и в марте этого года воспользовался правом на УДО. Свою вину экс-чиновник так и не признал.

Теги  •  #исправительная колония #УДО #Юрий Гамбург

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