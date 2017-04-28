Артём Михалков сходил в омский изолятор

Член общественного совета при МВД России Артем Михалков, председатель общественного совета при УМВД России по Омской области Александр Ремизов и консультант аппарата уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин посетили изолятор временного содержания и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Для гостей экскурсию провёл начальник городского УМВД подполковник полиции Алексей Меркушов.

Михалков осмотрел режимные помещения, в которых содержится 70 человек. Представители провели беседы с задержанными гражданами. По результатам проверки нарушений не установлено, жалоб не поступило.

С членами общественных советов также встретился начальник УМВД России по Омской области полковник Леонид Коломиец. Он ответил на вопросы Артема Михалкова, касающиеся содержания арестованных граждан, криминогенной ситуации в регионе.