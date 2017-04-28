В Омской области экс-глава района получил новый срок за растрату

Ранее осуждённый за получение взятки бывший глава Знаменского района Василий Дюборев вновь предстал перед судом. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и крупной растрате. Ближайшие четыре года он проведёт в колонии строгого режима.

Знаменский районный суд вынес ещё один приговор бывшему главе района Василию Дюбореву. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и растрате. По сообщению Следственного комитета России по Омской области, установлено, что Дюборев подписал документы о снятии статуса служебного жилья с 16 квартир и четырёх жилых домов в Знаменском и Усть-Шише. Недвижимость он передал в собственность людям, которые никакого права на неё не имели. Это жильё, входящее в состав муниципального специализированного жилого фонда, могло быть предоставлено проживающим в нём лишь временно. На период трудовых отношений и приватизации не подлежало.

- Своими противоправными действиями Дюборев причинил муниципалитету Знаменского района ущерб в размере 35,2 млн руб., подорвав авторитет органов местного самоуправления. Кроме того, Василий Дюборев, используя своё служебное положение, аналогичным образом оформил в свою собственность квартиру стоимостью около двух миллионов рублей, фактически присвоив вверенное ему как главе района имущество. В ходе следствия обвиняемый вину не признавал, - пояснили в Следственном комитете.

В апреле прошлого года бывший чиновник уже был осуждён за получение взятки и превышение должностных полномочий. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему был назначен штраф в размере трёх миллионов рублей. Суд постановил и конфисковать имущество на сумму 1,8 млн руб. Дюборев был взят под стражу в зале суда. С учётом этого наказания, суд вынес новый вердикт, признав вину в растрате. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. Их он будет отбывать в колонии строгого режима.