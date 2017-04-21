Омские фонтаны запустят к 9 Мая

Как рассказали в БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства", начинается зимняя расконсервация фонтанов на улице Чокана Валиханова. Предстоит очистить от мусора чаши сооружений и прилегающих территорий, а также проверить работоспособность насосов. Все объекты на Чокана Валиханова должны быть готовы запуску на 1 мая - там фонтаны запустят первыми. Остальные городские фонтаны включат через несколько дней.

Как уточнили в "ОмскВодоканале", 5 мая состоится пробный запуск всех городских фонтанов, а 9 мая они начнут постоянную работу. Они будут работать в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни - до 23:00. По вторникам будут проводиться профилактические работы, на время которых все объекты будут выключать. Также гидросооружения не будут функционировать при неблагоприятных погодных условиях.