Омские фонтаны запустят к 9 Мая
Общество  •  21 апреля 2017, 10:45  •  печать

Омские фонтаны запустят к 9 Мая

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По традиции омские фонтаны заработают в преддверии празднования Дня Победы. Первыми запустят гидросооружения на улице Чокана Валиханова.

Как рассказали в БУ "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства", начинается зимняя расконсервация фонтанов на улице Чокана Валиханова. Предстоит очистить от мусора чаши сооружений и прилегающих территорий, а также проверить работоспособность насосов. Все объекты на Чокана Валиханова должны быть готовы запуску на 1 мая - там фонтаны запустят первыми. Остальные городские фонтаны включат через несколько дней.

Как уточнили в "ОмскВодоканале", 5 мая состоится пробный запуск всех городских фонтанов, а 9 мая они начнут постоянную работу. Они будут работать в будни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни - до 23:00. По вторникам будут проводиться профилактические работы, на время которых все объекты будут выключать. Также гидросооружения не будут функционировать при неблагоприятных погодных условиях.

Теги  •  #омские фонтаны #работа

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  21 апреля 2017, 11:35

В первый раз вижу омские фонтаны на фото. Они прекрасны, ничуть не хуже родных красноярских.

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